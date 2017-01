New YorkDer milliardenschwere Vergleich der Credit Suisse mit dem US-Justizministerium wegen Tricksereien am amerikanischen Hypothekenmarkt ist in trockenen Tüchern. Die US-Behörden gaben die Einigung am Mittwoch offiziell bekannt. In einem ersten Schritt muss die Bank eine Geldbuße von 2,48 Milliarden Dollar an das US-Justizministerium überweisen.