Zürich/New YorkDie Credit Suisse hat sich im Streit um Tricksereien am US-Hypothekenmarkt gegen eine drohende Multi-Milliarden-Strafe zur Wehr gesetzt. Das US-Justizministerium habe eine Zahlung von fünf bis sieben Milliarden Dollar verlangt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Person mit Kenntnis der Lage. Dies liegt über der von Analysten geschätzten Summe. Ein zweiter Insider erklärte, die Schweizer Großbank sei auf ein erstes Angebot nicht eingegangen und strebe in der schon mehrere Monate dauernden Auseinandersetzung eine geringere Strafe an. „Die Bank ist zuversichtlich, eine bessere Lösung finden zu können“, erklärte er.

Viele Großbanken haben sich auf dem amerikanischen Immobilienmarkt über Jahre viel Geld verdient. Sie vergaben Hypotheken an mittellose Familien und blähten damit ihr Kreditgeschäft auf. Die Risiken wurden anschließend an Investoren weitergereicht - in Form von hochkomplexen Anleihen, die den Banken ebenfalls hohe Gebühren in die Kasse spülten. Als der Markt 2007 kollabierte, erwiesen sich diese Bonds als wertlos. Viele der Käufer verklagten die Banken.