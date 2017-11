LondonDie US-Investmentbank Goldman Sachs baut Insidern zufolge ihre Niederlassung in Mailand deutlich aus. Das Unternehmen stehe kurz davor, in der Innenstadt der italienischen Wirtschaftsmetropole ein Büro für 100 Mitarbeiter zu mieten, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Bisher hat Goldman etwa 20 Angestellte in Italien.

Mehrere Insider erklärten, der Schritt gehe zum Teil auf die Umstrukturierung des Europageschäftes im Zuge des britischen EU-Austritts 2019 zurück. Ein Goldman-Sprecher sagte allerdings, die Investitionen in Italien hätten nichts mit dem Brexit zu tun.