WashingtonDie US-Wirtschaft hat sich nach einer Schwächephase zu Jahresbeginn im Frühjahr wieder berappelt. Zwischen April und Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Experten hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet, nachdem das BIP zu Jahresbeginn nur um revidiert 1,2 Prozent zugelegt hatte. Damit blieben die USA damals sogar hinter der Euro-Zone zurück, die lange als konjunkturelles Sorgenkind galt.

Nun setzt die US-Wirtschaft zur Aufholjagd an: Für Rückenwind sorgten insbesondere die Verbraucher. Sie gaben im zweiten Quartal 2,8 Prozent mehr aus. Anfang des Jahres hatte es nur ein Plus von 1,9 Prozent gegeben. „Der private US-Konsum kommt in Schwung, was angesichts der guten Beschäftigungssituation auch nicht verwundern muss. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, sagte Ökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank.