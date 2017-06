WashingtonIm Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai habe es wenig Anzeichen für eine Trendänderung bei der Teuerung gegeben, hieß es im sogenannten Beige Book, das die Fed am Mittwoch veröffentlichte. Der regelmäßig erscheinende Report gibt eine Übersicht über den Zustand der US-amerikanischen Wirtschaft. Die Währungshüter streben eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Sie hatten den Leitzins im März angesichts der positiven Wirtschaftsentwicklung auf 0,75 bis 1,0 Prozent angehoben und wollen dieses Jahr weitere Schritte nach oben folgen lassen. Die nächste Zinssitzung der Dollar-Wächter ist in zwei Wochen.

Die Fed richtet ihr Hauptaugenmerk auf Preisveränderungen bei persönlichen Ausgaben der Amerikaner. Energie- und Nahrungsmittelkosten bleiben dabei ausgeklammert. Dieser Wert war zuletzt auf 1,6 Prozent gefallen und hat sich damit weiter von der Fed-Zielmarke entfernt.