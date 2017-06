New YorkDie US-Notenbank gibt der Forderung der Finanzbranche nach einer größeren Transparenz bei den Banken-Stresstests nach. Fed-Chefin Janet Yellen kündigte in einem auf Freitag datierten Brief an den Kongress an, man werde unter anderem spezifische Beispiele aus den vergangenen Jahren veröffentlichen. Allerdings müssten die dem Test zugrundeliegenden Modelle weiter unter Verschluss bleiben, schrieb sie.