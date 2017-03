New YorkIn den USA deuten immer mehr Anzeichen auf eine Zinsanhebung noch in diesem Monat hin. Die einflussreiche Direktorin der US-Notenbank Fed, Lael Brainard, sagte am Mittwoch, dank einer anziehender Weltwirtschaft und verbesserte Bedingungen in den USA sei eine Anhebung schon bald denkbar. 2015 und 2016 hatte Brainard noch gewarnt, Turbulenzen in Europa und ein geringer als gedachtes Wachstum in China könnten sich negativ auf die USA auswirken. Jetzt äußerte sie sich optimistischer: Die USA seien nahe an der Vollbeschäftigung, die Inflation bewege sich auf die Zielmarke der Fed zu und das Wirtschaftswachstum im Ausland stehe auf festeren Füßen, sagte sie in einer Rede an der Universität Harvard.

Bereits am Dienstag hatte sich einige Fed-Vertreter optimistisch zu einer baldigen Erhöhung geäußert. Es wäre die erste nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump, der die US-Wirtschaft mit Investitionen und Steuersenkungen beflügeln will. Reuters-Daten vom Mittwoch zufolge taxieren Händler die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung bei der Fed-Zinssitzung Mitte März inzwischen auf 67,5 Prozent. Demnach dürften noch zwei weitere Schritte 2017 folgen.