Rosengren gilt als starker Befürworter einer strafferen Ausrichtung der Geldpolitik. In diesem Jahr ist er allerdings nicht stimmberechtigt.

Aktuell liegt die US-Arbeitslosenrate bei 4,2 Prozent, der niedrigste Stand seit 16 Jahren. Damit ist das Fed-Ziel Vollbeschäftigung praktisch erreicht. Bei der Inflation – gemessen an Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher – liegt das Ziel dagegen noch nicht in Reichweite. Diese lagen im August nur bei 1,3 Prozent. Die Fed strebt aber zwei Prozent an. Die Fed hatte ihre Leitzinsen zuletzt im Juni auf die jetzige Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben.