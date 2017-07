WashingtonDie US-Notenbank (Fed) wird laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen noch im Sommer Details zum Abbau ihrer aufgeblähten Bilanz bekanntgeben. Knapp zwei Drittel der befragten 100 Experten sagten in der am Dienstag veröffentlichten Studie, dass sie für September mit einer Ankündigung rechnen. Fed-Chefin Janet Yellen hatte jüngst im US-Kongress in Aussicht gestellt, noch „dieses Jahr“ mit dem Abbau zu beginnen. Die Fed hat ihr Portfolio in den Jahren nach der Weltfinanzkrise mit dem massenhaften Ankauf von Wertpapieren auf 4,5 Billionen Dollar ausgeweitet, um die Wirtschaft zu stützen.

Da diese nun wieder rund läuft, will Yellen die Konjunktur nicht mehr so stark anschieben und die Bilanzsumme abschmelzen. Zugleich hat sie eine Fortsetzung ihres Kurses gradueller Zinserhöhungen angekündigt. Die Fed erwartet, dass die Wirtschaftslage weitere behutsame Anhebungen erlauben wird. Die von Reuters befragten Experten rechnen im Mittel damit, dass der Leitzins gegen Jahresende um einen Viertel Prozentpunkt auf dann 1,25 bis 1,5 Prozent steigen wird.