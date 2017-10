WashingtonFed-Direktor Jerome Powell hat einer Zeitung zufolge die besten Aussichten, von Präsident Donald Trump zum Kandidaten für den Chefposten der US-Notenbank nominiert zu werden. Trump neige zur Ernennung Powells, berichtete „Politico“ am Donnerstag unter Berufung auf drei Regierungsinsider, die namentlich nicht genannt wurden. Allerdings habe Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Zuvor hatte der Präsident sich mit Amtsinhaberin Janet Yellen als fünfte von fünf Kandidaten gesprochen. Ihre Amtszeit endet am 1. Februar 2018. Trump hatte am Dienstag erklärt, er werde seine Entscheidung bald bekanntgeben.

Als Reaktion auf den „Politico“-Bericht bauten die US-Staatsanleihen ihre Gewinne aus, in den letzten Handelsminuten der Wall Street drehte der S&P-500-Index noch minimal ins Plus. Experten hatten in den vergangenen Tagen Powell als wahrscheinlichsten Kandidaten bezeichnet. Geldpolitisch würde er für Kontinuität stehen. Der Jurist und frühere Investmentbanker hat in dem Führungsgremium der Fed als einziger Vertreter ein republikanisches Parteibuch. Da Trump seinen Kandidaten auch vom Senat absegnen lassen muss, gilt Powell als idealer Kompromisskandidat, der bei Demokraten und Republikanern gleichermaßen Anklang finden könnte.