WashingtonDie US-Notenbank Fed ist ihrem Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent überraschend einen kleinen Schritt näher gekommen. Die Währungshüter achten dabei besonders auf die Preisveränderungen bei persönlichen Verbraucherausgaben (PCE), wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten außen vor bleiben.

Dieser Wert legte im Oktober um einen Tick auf 1,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Experten hatten mit einem stabilen Wert auf dem Vormonatswert gerechnet. Die Verbraucherpreise (CPI) stiegen hingegen im Oktober zum Vorjahr nicht mehr so stark wie im September: Die Jahresteuerungsrate sank auf 2,0 Prozent von 2,2 Prozent im September.