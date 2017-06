DallasDie US-Notenbank sollte dem Fed-Gouverneur von Dallas Robert Kaplan zufolge bei weiteren Zinsschritten Vorsicht walten lassen. Sie sollten „geduldig und vorsichtig“ vorgenommen werden, sagte er am Freitag bei einem Treffen des Park Cities Rotary Club in Dallas. Er wolle zunächst eine Verbesserung bei den Inflationsdaten sehen. Kaplan hatte am Mittwoch mit der Mehrheit seiner Notenbank-Kollegen für eine Zinserhöhung gestimmt. Es war der zweite derartige Schritt in diesem Jahr.