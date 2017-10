WashingtonUS-Präsident Donald Trump will in den kommenden Tagen seinen Kandidaten für die Leitung der US-Notenbank bestimmen. Dies gab am Mittwoch Präsidialamtsprecherin Sarah Sanders bekannt und bestätigte damit frühere Angaben eines Insiders. Dieser hatte weiter erklärt, in der engeren Auswahl stünden fünf Personen: Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn, der frühere Fed-Direktor Kevin Warsh, Fed-Direktor Jerome Powell, der Wirtschaftsprofessor John Taylor und die derzeitige Fed-Chefin Janet Yellen. Mit ihr soll sich Trump am Donnerstag treffen. Ihre Amtszeit endet am 1. Februar 2018.