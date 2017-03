WashingtonDer US-Währungshüter Jerome Powell reiht sich in den Chor der Stimmen in der Notenbank (Fed) ein, die eine Zinserhöhung im März signalisieren. Eine solcher Schritte stehe für Mitte des Monats „zur Debatte“, betonte der Fed-Direktor am Donnerstag im Gespräch mit dem Sender CNBC. Für eine Anhebung gebe es gute Argumente. Nach mehreren Chefs regionaler Fed-Ableger hatte zuvor auch die als besonders vorsichtig geltende Direktorin Lael Brainard eine Straffung im März angedeutet. Dank anziehender Weltwirtschaft und verbesserter Bedingungen in den USA sei eine Erhöhung schon bald denkbar.