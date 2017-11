Houston/WashingtonDer Präsident des Fed-Ablegers in Dallas, Robert Kaplan, hält eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank für möglich. Kaplan bekräftigte am Donnerstag vor Journalisten in Houston, er sei dafür sehr aufgeschlossen und denke aktiv darüber nach.

Kaplan hatte bereits am Dienstag signalisiert, dass die Konjunkturentwicklung in den USA eine dritte Zinserhöhung im Dezember erlauben könnte. Angesichts der rund laufenden Wirtschaft hat sich die Fed die Tür dafür offengehalten. Experten rechnen für Mitte nächsten Monats mit einer Anhebung um einen Viertelpunkt. Zuletzt hatte die Fed den Zins im Juni auf die aktuell gültige Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent hochgesetzt.