In einer Mitteilung beziffert der Konzern die erwarteten Belastungen auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

LondonDer britische Ölkonzern BP sieht durch die US-Steuerreform zunächst Belastungen auf sich zukommen. BP bezifferte diese in einer Mitteilung vom Dienstag auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal. Nähere Details will das Unternehmen mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 6. Februar nennen.