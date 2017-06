BerlinFür viele Firmen war der Computervirus „Wanna-Cry“, der im Mai weltweit 200.000 Rechner infiziert hatte, ein Alptraum. Der US-Versicherer AIG sieht ihn jedoch als Beschleuniger für seine Expansion nach Europa und vor allem Deutschland: Denn immer mehr Unternehmen sind an Versicherungen gegen Cyberangriffe interessiert. Der US-Konzern will durch solche Policen sein bisher kleines Europa-Geschäft deutlich ausbauen. „In Deutschland liegt unser Marktanteil um rund ein Prozent. Es gibt also Platz für Wachstum“, sagte AIG-Mitteleuropa-Chef Alexander Nagler dem Handelsblatt. Als eher kleinerer Anbieter in Deutschland könne AIG schneller auf neue Nachfrage reagieren, so Nagler. Gleichzeitig habe man aber die Finanzkraft eines globalen Versicherers hinter sich.

Nach Expertenschätzungen beläuft sich der jährliche Schaden durch Cyberangriffe weltweit auf rund 445 Milliarden US-Dollar. Allein in Deutschland entstehen dadurch Kosten von knapp 60 Milliarden Dollar. Nur ein Bruchteil der deutschen Firmen ist bisher aber gegen Cyberrisiken versichert. Experten sagen ein immenses Wachstum für Versicherungspolicen gegen Angriffe aus dem Netz voraus. AIG will daran teilhaben.