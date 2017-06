New YorkEin führender US-Notenbanker hat sich für ein behutsames Vorgehen beim Zinserhöhungskurs ausgesprochen. Angesichts der niedrigen Inflationsdaten könne man sich mehr Zeit lassen, sagte der Chef des Fed-Ablegers von Chicago, Charles Evans, am Montag in New York. Möglicherweise könne man bis zum Jahresende abwarten. Es gehe nicht so sehr darum, ob es in diesem Jahr zwei, drei oder vier Zinsschritte gebe. Vielmehr sei es wichtig, dass das gegenwärtige Umfeld für eine sehr schrittweise Zinserhöhung und einen langsamen Abbau der im Zuge der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz spreche.