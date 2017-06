WashingtonDas Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich Anfang 2017 nicht ganz so stark ausgeweitet wie erwartet. Es stieg zwischen Januar und März zum Vorquartal um 2,4 Prozent auf 116,8 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Das entspricht 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Minus von knapp 124 Milliarden Dollar gerechnet. Ende 2005 lag das Defizit noch auf dem Rekordwert von 6,3 Prozent des BIP, doch seitdem haben eine höhere heimische Ölproduktion und zeitweise niedrigere Ölpreise die Rechnung für Rohstoffimporte gedrückt.