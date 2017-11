San FranciscoZum Börsenstart betrug der Wert einer Aktie des E-Commerce-Unternehmens Stitch Fix 15 Dollar. Dann stieg die Aktie kurz um 13 Prozent an, um dann mit 15,15 Dollar nur knapp über Ausgabekurs zu schließen. Am Montag dann der Rutsch auf 14,85 Dollar – und damit in den roten Bereich. Böse Erinnerungen werden wach: Kurz zuvor war der Abonnement-Kochbox-Versender Blue Apron zu zehn Dollar pro Aktie an den Markt gekommen. Am Montag lag das Papier erstmals unter drei Dollar. Minus 70 Prozent in wenigen Wochen.

Stitch Fix ist wie Blue Apron eines der unzähligen Start-ups aus dem Bereich Lifestyle-orientierter e-Commerce im Abonnement. Ein Kunde füllt ein ausführliches Profil aus und bekommt dann in Abständen ein Paket mit fünf Kleidungsstücken oder Accessoires zugesendet. Die Auswahl übernimmt eine künstliche Intelligenz mit einem menschlichen Modeexperten als finale Prüfinstanz. Innerhalb von drei Tagen wählt der Kunde aus, was er behalten will. Der Rest geht zurück. Wer alles nimmt, bekommt 25 Prozent Rabatt.