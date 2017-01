Schon eine einfache Google-Suche demonstriert das Problem: Wer das Schlagwort „Person“ eingibt, erhält mehrheitlich Fotos weißer Männer. Die Treffer für „Manager“ und „Boss“ sind wenig anders. Die Sprachwissenschaftlerin Rachael Tatman von der University of Washington bewies in einer Studie, dass Googles Spracherkennung offenbar Männer besser versteht als Frauen. Und im ersten Schönheitswettbewerb, bei dem Künstliche Intelligenz Fotos von 6000 Menschen aus 100 Ländern zu beurteilen hatte, wurden Frauen mit weißer Haut bevorzugt.

Künstliche Intelligenz kann diskriminieren. Die Maschinen meinen es nicht persönlich. Sie besitzen, anders als uns Science-Fiction-Filme gern nahelegen, weder einen eigenen Willen noch Bewusstsein. Bis jetzt jedenfalls. Algorithmen sind nur so schlau wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Füttert man sie vornehmlich mit weißen Männern, erkennt der Algorithmus vornehmlich weiße Männer. In den Programmierstuben von Silicon Valley hocken trotz aller Bemühungen eben immer noch vor allem ebensolche. Schlimmer ist es den Zahlen nach nur in Deutschland.