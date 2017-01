Stirbt in Japan ein Haustier, werden ihm alle Ehren zuteil. Die Besitzer verbrennen die sterblichen Überreste in einer Trauerzeremonie und bestatten die Knochen in einer Urne. Seit kurzem gibt es den Service auch für Roboter wie Aibo, den Elektro-Hund von Sony.

Der Konzern programmierte das Kerlchen 1999 auf die emotionale Interaktion mit seinem Besitzer. Aibo, das japanische Wort für „Partner“, besaß Mikrofon und Lautsprecher, er reagierte auf einfache Kommandos. Wenn man so will, war Aibo eine frühe Form des digitalen Sprachassistenten, ein Vorgänger von Alexa und Co.