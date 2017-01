San FranciscoNeulich gab mir Google einen neuen Namen. Nur einen Augenblick zögerte der vasenförmige Lautsprecher, dann wiederholte „Google Home“ artig das Wort, das ich ihm zuvor angeblich genannt hatte: „Beretta“. Aus meinem Vornamen wurde eine Handfeuerwaffe italienischen Fabrikats. Es hätte schlimmer kommen können.

Dieser Tage beginnt die Consumer Electronic Show (kurz: CES) in Las Vegas. Die Messe, eine der größten der Unterhaltungselektronik, gilt traditionell als Vorschau auf das, was uns 2017 an technologischer Raffinesse erwartet. Dieses Mal sollen vor allem vernetzte Geräte gefeiert werden, die allerorts in unser Leben einziehen – heißen sie nun „Google Home“ oder „Amazon Echo“, bewohnen sie Wohnzimmer, Autos oder unseren Arm.