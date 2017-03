AustinRay Kurzweil hat es sich auf der Bühne gemütlich gemacht, das rechte Bein lässig über das linke geschlagen. Und dann sagt der Google-Entwicklungschef einen jener Sätze, den die Leute im Publikum von ihm erwarten. „Wir werden uns selbst intelligenter machen, indem wir uns mit Computern verbinden.“ Schon heutige Rechenmaschinen, zum Beispiel Smartphones, seien doch bloß eine Erweiterung des Gehirns, so der 69-Jährige. „Wir Menschen haben immer schon Werkzeuge geschaffen, um uns zu verbessern. Das Gleiche tun wir bald mit unserem Intellekt.”

Bestseller-Autor Kurzweil ist überzeugt, dass Maschinen im Jahr 2029 die gleichen intellektuellen Fähigkeiten haben werden wie Menschen – und dass in naher Zukunft das menschliche Bewusstsein mit den Computern verschmilzt und der Mensch damit unsterblich wird. Der Informatiker und Futurist gilt als einer der wichtigsten Vordenker des Silicon Valley. Sein Auftritt hat die Massen in den großen Saal des Austin Convention Centers gezogen, er ist einer der vielen Höhepunkte des Technologie-Festivals „South by Southwest“ (SXSW) in der texanischen Großstadt.