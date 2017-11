Das Auftragsvolumen umfasst eine installierte Leistung von insgesamt 950 Megawatt. Vattenfall investiert in den Bau der drei Windparks auf hoher See mehr als 1,7 Milliarden Euro. Wie viel Geld davon auf die Turbinen von Siemens Gamesa entfällt, nannte der Konzern nicht. In Branchenkreisen wird aber damit kalkuliert, dass die Turbinen als wichtigste Komponente einer jeden Windenergieanlage mit etwa der Hälfte der Projektkosten eines Windparks zu Buche schlagen.

Wie der schwedische Energieversorger Vattenfall am Dienstag bekannt gab, setzt der Konzern beim Bau von drei Offshore-Windprojekten auf Technik aus dem Hause Siemens Gamesa. Konkret liefert der Windkraftkonzern 113 Turbinen mit einer Leistung von jeweils 8 Megawatt für die Errichtung der Vattenfall Meerwindparks Vesterhav Nord und Syd vor der dänischen Westküste sowie das Projekt Kriegers Flak in der Ostsee.

Auch Siemens-Chef Joe Kaeser dürfte den Großauftrag bei der Windtochter wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Der Münchener Dax-Konzern hält schließlich 59 Prozent an Siemens Gamesa. Zudem steht Kaeser weiterhin wegen der radikalen Stellenstreichungen in der Kraftwerkssparte in der Kritik. Fast 7000 Jobs bei „Power and Gas“ sollen weltweit eingespart werde, die Hälfte davon in Deutschland. Nicht zuletzt dank des riesigen Offshore-Windauftrags dürfte der geplante Kahlschlag bei der Windtochter hierzulande weit weniger radikal ausfallen als in der Kraftwerkssparte.