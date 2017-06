RomDie Regierung in Rom macht Druck. Sie will das Kapitel Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza so bald wie möglich abschließen. Erst mahnte Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan mit Blick auf die beiden Krisenbanken im Norden, dann legte in diesen Tagen sein Staatssekretär nach: „Das Scheitern von Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza hätte negative Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt und würde zu einer systemischen Krise führen“, sagte Pier Paolo Baretta am Rande eines Kongresses. Und deshalb sei die Regierung gegen ein Bail-in der beiden Banken. Der Staat würde aber nur mit Billigung der EU zum Mittel der vorsorglichen Rekapitalisierung greifen.

Hinter den Kulissen wird an einer Lösung gearbeitet, die schon in wenigen Tagen kommen kann. Der Blick der Italiener geht nach Spanien, wo quasi über Nacht und bei geschlossenen Märkten der Notverkauf der Banco Popular an Santander über die Bühne gebracht wurde. Zwei Konditionen gibt es in Italien: Eingehalten werden müssen die Regeln der Europäischen Zentralbank und der ganze Bankensektors muss einbezogen werden.