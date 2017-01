Mit dem Volkswagen-Konzern haben die Anwälte der US-Kanzlei Hausfeld bereits einen großen deutschen Kontrahenten. Sie fordern Schadenersatz in Milliardenhöhe für die Kunden, die der Autobauer in der Abgas-Affäre betrogen hat. Nun nimmt sich die Anwaltskanzlei offenbar auch die deutschen Bankhäuser vor. Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ bereitet Hausfeld Milliarden-Klagen gegen alle großen Geldhäuser vor. Sparkassen, Volksbanken und Privatinstitute wie die Deutsche Bank seien betroffen, heißt es in dem Bericht. Der Vorwurf: verbotene Kartellabsprachen zwischen den Banken, die jahrelang zu überhöhten Gebühren beim Zahlen mit EC-Karten geführt haben sollen.

Ein Vertreter der Anwaltskanzlei in Deutschland sagte laut dem Zeitungsbericht, Hausfeld vertrete „etliche namhafte Mandanten“. Dazu sollen große Mineralölkonzerne sowie bekannte Handelsunternehmen gehören. Die Händler haben demnach eine feste Gebühr von 0,3 Prozent des Umsatzes an die jeweiligen Banken gezahlt. Auf Drängen des Bundeskartellamtes ließen die Geldinstitute 2014 von der einheitlichen Gebühr ab, seitdem können die Händler diese frei aushandeln – nach Angaben des Bundeskartellamtes fielen dadurch die Kosten um bis zu 40 Prozent.