Bild vergrößern Nahrungsmittel kosteten 2,7 Prozent mehr als im Juli 2016. dpa Bild:

Die Inflation zieht weiter an. Im Juli lagen die Verbraucherpreise in Deutschland um 1,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Vor allem für Nahrungsmittel müssen die Deutschen tiefer in die Taschen greifen.