 Verbraucherpreise: US-Inflation steigt stärker als erwartet

WashingtonDie Verbraucherpreise in den USA sind im Januar um 2,1 Prozent gestiegen. Erwartet worden waren lediglich 1,9 Prozent. Die Kerninflation (ohne Öl und Lebensmittel) lag 1,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Das gab die US-Regierung am Mittwoch bekannt.

An den Aktienmärkte deuten sich fallende Kurse an. Die Renditen von US-Staatsanleihen ziehen als erste Reaktion deutlich an.