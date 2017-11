WienDer Wiener Stromkonzern Verbund hat in den ersten drei Quartalen aufgrund niedrigerer Wasserstände in seinen Kraftwerken weniger verdient. Bei leicht höheren Erlösen von 2,2 (2,1) Milliarden Euro schrumpfte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 18,1 Prozent auf 663,5 Millionen Euro, wie das teilstaatliche Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich fiel der Gewinn um ein Fünftel auf 269,5 Millionen Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiere auch darin, dass in der Vergleichsperiode positive Einmaleffekte angefallen waren.

Gebremst wurde der Konzern von einem um sechs Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt liegenden Wasserstand der Flüsse. Das Ergebnis von Verbund hängt stark von den 127 Wasserkraftwerken ab, die an der Donau in Österreich und Bayern liegen. Je mehr Wasser in den Flüssen fließt, desto besser ist die Auslastung der Kraftwerke.