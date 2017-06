Hamburg/Berlin Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen in der Versicherungsbranche will die Gewerkschaft Verdi mit mehr Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Man werde „die Streikmaßnahmen spürbar verstärken“, kündigte der Verdi-Verhandlungsführer Christoph Meister am Samstag nach der ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde in Hamburg an. In den Tagen zuvor hatten sich Tausende Beschäftigte in mehreren Städten an ganztägigen Streiks beteiligt.

Die Tarifkommission der Gewerkschaft erklärte die Verhandlungen für die rund 170.000 Versicherungsangestellten in Deutschland am Freitagabend für gescheitert. Auch das zweite Gehaltsangebot sei vollkommen unzureichend ausgefallen, hieß es zur Begründung. Zudem sei die Gegenseite nicht auf Vorstellungen Verdis über einen „Zukunftstarifvertrag Digitalisierung“ eingegangen.