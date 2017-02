FrankfurtDie Gewerkschaft Verdi stellt harte Bedingungen für ihre Zustimmung zu Samstagsarbeit in den neuen regionalen Beratungscentern der Deutschen Bank. Verdi sei bereit, für die begrenzte Anzahl von gut 400 Mitarbeitern „als Testlauf das Thema Samstagsarbeit zu regeln“, sagte der Bundesfachgruppenleiter Banken der Gewerkschaft, Jan Duscheck, am Mittwoch in Frankfurt. „Wir wollen auf keinen Fall einen Dammbruch in der Finanzbranche.“ Vorstellbar sei eine befristete Vereinbarung für zwei bis drei Jahre.

Von der Deutschen Bank fordere Verdi für diesen „tarifpolitischen Tabubruch“ eine Reihe von Zugeständnissen, der Katalog liege dem Institut seit vergangenen Donnerstag vor: So soll der Einsatz an Samstagen freiwillig sein und auch widerrufen werden können, wenn sich die persönliche Lebenssituation ändert. Zudem verlangt Verdi eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit in den Beratungscentern von 39 auf 36 Stunden. Für alle Beschäftigten der Bank soll eine günstigere Vorruhestandsregelung wieder in Kraft gesetzt werden.