FrankfurtGemeinsam mit der London Stock Exchange wollte die Deutsche Börse einen europäischen Börsengiganten schmieden. Doch die Fusionspläne von Börsenchef Carsten Kengeter stehen vor dem Aus, die EU-Kommission dürfte den Milliardendeal bald untersagen. Für Börsenchef Carsten Kengeter, der die Leitung der Superbörse übernehmen sollte, wäre das Scheitern des Deals zwar ein herber Rückschlag, aber es gibt ein dickes Trostpflaster: Laut Jahresbericht lag die Gesamtvergütung des Managers für das Jahr 2016 bei satten 7,3 Millionen Euro. Legt man die Regeln des Corporate-Governance-Kodex an, kommt man sogar auf 8 Millionen Euro. Doch ein Teil des Vergütungsprogramms brachte Kengeter in Bedrängnis.

Denn der Aufsichtsrat der Börse hatte eigens für Kengeter ein Bonusprogramm mit so genannten Performance-Aktien aufgelegt, deren Entwicklung sich an der Unternehmensentwicklung bemisst. Ausgerechnet dieses Bonusprogramm brachte Kengeter in die Bredouille.