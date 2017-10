Frankfurt/MadridDie Deutsche Bank verzichtet auf den Verkauf ihres Privatkundengeschäfts in Spanien. „Um alle Spekulationen zu beenden, bestätigen wir, dass wir an unserem erfolgreichen und profitablen Geschäft in Spanien festhalten“, sagte eine Sprecherin des Instituts auf Anfrage. Sie bestätigte damit Berichte spanischer Medien. Die Bank hatte im Frühjahr Finanzkreisen zufolge die Sparte auf den Prüfstand gestellt.

Der spanische Bankenmarkt ist ähnlich hart umkämpft wie in Deutschland, das gilt gerade auch für das Privatkundengeschäft. Obwohl es in den vergangenen Jahren viele Fusionen gab, buhlen dort immer noch viele Banken um die Gunst der Kunden. Die Deutsche Bank hat in Spanien 650.000 Kunden, mehr als 220 Filialen und gilt als die Nummer zwei unter den ausländischen Instituten, nach der niederländischen ING. Der Marktanteil ist aber gering: Ausländische Banken haben sich auf dem spanischen Markt gerade einmal einen Anteil von 7,7 Prozent aller Aktiva erkämpfen können, schreibt das Finanzportal Bolsamanía.