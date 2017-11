Die neue Oddo BHF Asset Management verwaltet nach eigener Angabe künftig mehr als 61 Milliarden Euro in Deutschland und Frankreich. Knapp 45 Milliarden Euro kommen von Oddo BHF Asset Management, demnach gut 16 Milliarden Euro von Frankfurt Trust. 70 Prozent des verwalteten Vermögens stammen von Institutionellen Kunden. Das Haus verwaltet je rund 20 Milliarden Euro in Aktien und Renten, 12 Milliarden in gemischten Produkten und eine Milliarde in alternativen Strategien. Für rund zehn Milliarden Euro Vermögen erledigt das Haus die technisch-buchhalterische Verwaltung für andere Vermögensmanager.