BerlinDer niederländische Versicherer und Vermögensverwalter Aegon will 1,5 Milliarden Euro über die deutsche Online-Vermittlungsplattform Auxmoney verleihen. Das Geld solle in den kommenden drei Jahren fließen, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Aegon beteiligte sich zudem an einer Finanzierungsrunde von Auxmoney mit einem Betrag von 15 Millionen Euro. Um welchen Anteil es dabei geht, wurde nicht bekannt.

Plattformen wie Auxmoney vermitteln Kredite online, das Geld kommt dabei von Privatleuten oder Institutionen, die es anlegen wollen. Aegon hatte in einem ersten Schritt bereits im Herbst 2015 angekündigt, 150 Millionen Euro über Auxmoney anzulegen und den Schritt mit den dauerhaft niedrigen Zinsen erklärt. Damals hatte auch der US-Vermögensverwalter Victory Park Capital angekündigt, über den Auxmoney-Konkurrenten Zencap bis zu 230 Millionen Dollar zu verleihen.