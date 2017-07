MünchenDer Stellenabbau bei der Allianz geht weiter. In der IT-Sparte Allianz Technology sollen 300 der rund 2000 Mitarbeiter in Deutschland gehen, wie ein Sprecher am Montag bestätigte. Der Münchener Versicherer bietet ihnen laut einem Reuters vorliegenden Aufruf im Intranet ein Abfindungsprogramm an. „Obwohl wir mit dem Smart Prices & Costs Programm erhebliche Kostenreduzierungen realisieren konnten, liegen wir noch deutlich hinter den Anforderungen, die ein interner Anbieter erfüllen muss, um konkurrenzfähig gegenüber Anbietern am Markt zu sein“, heißt es dort. Die Mitarbeiter haben bis Ende Oktober Zeit, die Abfindungen anzunehmen.

Allianz Technology beschäftigt weltweit etwa 8000 Menschen, unter anderem in Indien und Rumänien und Thailand. Dort seien vorerst keine Streichungen geplant, sagte der Allianz-Sprecher. Mitarbeiter berichteten, die Manager hätten zuletzt versucht, Tätigkeiten von Deutschland an diese Niedriglohn-Standorte zu verlagern. Im Intranet heißt es: „Es gibt in mehreren Ländern ähnliche Kostenstrukturen, die alle untersucht werden.“