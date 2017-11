Rund 5000 Unterschriften haben Mitarbeiter bereits in wenigen Wochen mit einer Online-Petition gegen den möglichen Verkauf innerhalb weniger Wochen eingesammelt, wie das Handelsblatt erfuhr. Vor einer am Donnerstag einberufenen Betriebsversammlung am Hauptsitz Düsseldorf ist die Stimmung angespannt. Erneut kritisieren führende Arbeitnehmervertreter das Management massiv für ihre Pläne.

Insidern zufolge haben sowohl die Swiss Re als auch die Resolution Group, die in Großbritannien seit fast 15 Jahren Lebensversicherungen ohne Neugeschäft abwickelt, bereits vorgefühlt. Die Arbeitnehmer lehnen jedoch einen Verkauf der Policen grundsätzlich ab und fürchten um einen Imageschaden für das Unternehmen, das eine Tochter des Rückversicherers Munich Re ist. „Der Vorstand kann nicht mehr an der Realität vorbei: Er hat sich heillos vergaloppiert und muss den Verkaufspläne sehr schnell beenden“, fordert Tobias Münster, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Neue Assekuranz, der zusammen mit Dieter Schollmeier, Vorsitzender des Verbandes der selbstständigen Versicherungskaufleute die Petiton aufgelegt hat.

Für Ergo-Boss Markus Riess könnte die erwogene Veräußerung von bis zu sechs Millionen Policen damit zur Kraftprobe werden. Rieß, der derzeit auch als Kandidat für den Chefposten der Deutschen Börse gehandelt wird, hatte sich vor gut einem Jahr eigentlich entschieden, die Bestände selbst abzuwickeln. Ende September kündigte das Unternehmen jedoch an, mit einem Verkauf der beiden Töchter Ergo Leben, der früheren Hamburg-Mannheimer, und der Victoria zu liebäugeln. Rund sechs Millionen Policen mit teils hohen Zinsgarantien haben die beiden Anbieter, die bis heute hohe Kapitalreserven binden. Inzwischen habe der Run-off-Markt aber an Fahrt gewonnen, hatte Riess damals als Begründung dem Handelsblatt gesagt. Es gebe aber noch keine Entscheidung, ob der Konzern sich tatsächlich von den Lebensversicherungen trennen wolle.

Viele Kunden sähen sich in ihrem Vertrauen in die Lebensversicherer, die ihnen ein lebenslanges Versprechen gegeben haben, erschüttert, klagt die NAG. Die Arbeitnehmervertreter hätten deshalb auch Kontakt zum Branchenverband GDV aufgenommen, um Gespräche zu führen, wie der Ruf der Branche stabilisiert werden könne. Auch von den Vertretern kommt Widerstand. „Das Votum der Ausschließlichkeitsorganisation ist eindeutig: Ein Verkauf ist keine Option“, betont Schollmeier. Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Konzerns, die Muttergesellschaft Munich Re mit eingeschlossen, ginge auf breiter Front verloren“, warnte der Verbandschef. Der Vorstandschef der Ergo-Deutschland, Achim Kassow, der auf der Düsseldorfer Betriebsversammlung am Donnerstag als ranghöchster Vertreter des Managements eingeladen ist, muss wohl noch Einiges an Überzeugungsarbeit leisten.