Der im vergangenen Jahr an die Konzernspitze gerückte Donnet will Generali profitabler machen. Dabei sollen Einsparungen und ein Rückzug aus weniger rentablen Geschäften helfen. Insidern zufolge wird auch ein Verkauf der deutschen Tochter Generali Leben geprüft. Das Unternehmen will zudem die Vermögensverwaltung ausbauen, um so im Niedrigzinsumfeld mehr Gebühreneinnahmen zu erzielen.