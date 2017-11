MünchenDer drittgrößte deutsche Versicherungskonzern Talanx bekommt im Mai 2018 einen neuen Vorstandschef. Amtsinhaber Herbert Haas, der Talanx seit 2006 führt und vor fünf Jahren an die Börse gebracht hat, wechselt zur Hauptversammlung 2018 in den Aufsichtsrat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Haas soll auch Vorsitzender des Gremiums werden. Aufsichtsratschef Wolf-Dieter Baumgartl (74) werde sich dann nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wahl stellen.

Der neue Talanx-Chef kommt aus dem eigenen Haus: Torsten Leue (51), der im Vorstand bisher für das expandierende Auslandsgeschäft mit Privat- und Firmenkunden verantwortlich ist, war 2010 von der Allianz zu Talanx gekommen.