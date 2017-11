FrankfurtFür viele Topmanager gehört sie inzwischen dazu wie der Dienstwagen und die Miles&More-Karte: die D&O-Versicherung, die ein mögliches Fehlverhalten der Führungsleute absichert. Das hat triftige Gründe: Die Zahl der Fälle, in denen Chefs von ihren Firmen verklagt werden und die Versicherung einspringen muss, ist in Deutschland in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen.

Nach einer Studie der Allianz verdreifachte sich in Deutschland innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte die Anzahl der Fälle, in denen Großkonzerne einen Schaden bei den Versicherern geltend machten – und in den USA steuern die Aktionärsklagen auf einen neuen Rekord zu. Dennoch hält sich die Freude unter den Versicherern über den wachsenden Bedarf in engen Grenzen. Denn für viele Assekuranzen sind die Policen in Deutschland wegen der vielen Schäden bisher vielfach ein Zuschussgeschäft.