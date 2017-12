Der Versicherungskonzern gleicht die Verzinsung für Versicherte der ehemaligen Hamburg-Mannheimer an das Niveau der Victoria Leben an.

MünchenNach der Einstellung des Neugeschäfts bei Ergo Leben müssen sich viele Versicherte der früheren Hamburg-Mannheimer im nächsten Jahr mit einer niedrigeren Verzinsung begnügen. Die Tochter der Münchener Rück senkt die Gesamtverzinsung auf 2,35 Prozent von 2,6 Prozent, wie Ergo am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Damit wird die Verzinsung an die der Schwestergesellschaft Victoria Leben angeglichen, die schon seit 2010 kein Neugeschäft mehr betreibt. Der zweitgrößte deutsche Versicherungskonzern Ergo hatte zunächst erwogen, die beiden Bestände an spezialisierte Abwickler zu verkaufen, den Plan aber vor kurzem wieder begraben.

Lediglich Kunden von Ergo und Victoria Leben, die ihre Verträge vor 2007 abgeschlossen haben, haben trotz der Senkung Anspruch auf eine höhere Verzinsung ihrer Verträge. Dis 1999 lag der für die gesamte Laufzeit festgeschriebene Garantiezins in Deutschland bei vier Prozent, 2006 lag er noch bei 2,75 Prozent. Bei diesen Kunden kürzt Ergo den Schlussüberschuss, der Teil der Gesamtverzinsung ist. Bei Ergo Direkt, die weiterhin um neue Lebensversicherungs-Kunden wirbt, bleibt die Gesamtverzinsung bei 3,0 Prozent stabil.