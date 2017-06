Hannover600 Beschäftigte aus der privaten Versicherungsbranche haben am Montag bei Warnstreiks ihre Arbeit niedergelegt. Sie demonstrierten in Hannover für eine bessere Bezahlung. Die Arbeitgeber bieten nach eigenen Angaben bisher 1,8 Prozent mehr vom 1. November 2017 an und weitere 1,5 Prozent mehr ab 1. Februar 2019. Das Angebot sei inakzeptabel, kritisierte Verdi-Landesfachbereichsleiter Markus Westermann. Die angebotenen Gehaltssteigerungen beliefen sich über drei Jahre auf Erhöhungen von durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr, monierte er.