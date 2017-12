WienNach der Explosion auf Österreichs zentralem Gas-Drehkreuz Baumgarten hat der Betreiber die Lieferungen über die Verteilstation nach eigenen Angaben wieder aufgenommen. „Ich kann berichten, dass wir sämtliche Transitleitungen gestern vor Mitternacht wieder in Betrieb nehmen konnten und dass all diese Leitungen zu 100 Prozent leistungsfähig sind“, sagte der Geschäftsführer der OMV-Tochter Gas Connect Austria, Harald Stindl, am Mittwoch dem Radiosender ORF.

Durch die Explosion war die Erdgasversorgung über Österreich Richtung Süden und Südosten unterbrochen worden. Italien, das stark von Lieferungen aus der benachbarten Alpenrepublik abhängig ist, rief den Notstand bei der Energieversorgung aus.