Der Chef von JP Morgan bleibt an der Spitze der US-Bank.

New YorkDie größte US-Bank JP Morgan Chase sorgt für Kontinuität auf dem Spitzenposten. Vorstandschef Jamie Dimon (61) werde für weitere etwa fünf Jahre im Amt bleiben, gab die Bank am Montag nach US-Börsenschluss bekannt. Darauf habe er sich mit dem Verwaltungsrat verständigt, verkündete Dimon in der Mitteilung.

Mit Daniel Pinto (55) und Gordon Smith (59) wurden zugleich zwei Spartenleiter befördert, die sich künftig den Posten des für das Tagesgeschäft zuständigen Vorstands teilen. Diese Position war formal unbesetzt, nachdem Matthew Zames, der als Kronprinz Dimons galt, im vergangenen Jahr überraschend das Unternehmen verlassen hatte.