New YorkEine neue Anlegerwelt tut sich auf. Ihr Name: ICO - Initial Coin Offering. Die eigentliche Idee ist bekannt. In der analogen Welt heißt sie Wagnisfinanzierung, in der digitalen Welt kennt man sie als Crowdfunding. In beiden Fällen suchen - und finden - junge Start-up-Unternehmen Investoren, die mit ihrem Kapital innovativen Geschäftsmodellen den nötigen finanziellen Schub geben.

ICOs läuten nun die nächste Generation der Wagnisfinanzierung vor allem für junge Tech-Firmen ein. Nach einer Aufstellung der Beratungsfirma CB Insights haben Unternehmensgründer mit Technologiefokus im ersten Quartal 2017 insgesamt 69 Millionen Dollar mit Hilfe sogenannter ICOs eingesammelt. Klassische Wagnisfinanzierungen summierten sich auf 118 Millionen Dollar. Das Novum: Das Kapital wird in digitalen Währungen bereitgestellt - zum Beispiel in Bitcoins, der bekanntesten Kryptowährung. Und das Volumen des in Cyberdevisen eingesammelten Kapitals steigt weiter. Weil Bitcoins und andere virtuelle Währungen täglich an Wert gewinnen - in der vergangenen Woche überstieg der Bitcoin- Kurs sogar die Marke von 2 700 Dollar - , überschlägt sich die Gier der Investoren wie auch derer, die ihr Geld wollen.