FrankfurtDie Genossenschaftsbanken in Deutschland rechnen nach einem Gewinnrückgang 2016 mit anhaltendem Gegenwind im laufenden Jahr. Wegen der weiterhin niedrigen Zinsen und höheren Kosten zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben sank der Vorsteuergewinn im vergangenen Jahr um 15,1 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, wie Vorstandsmitglied Andreas Martin vom Branchenverband BVR am Dienstag in Frankfurt sagte.

Für 2017 erwarte die genossenschaftliche Finanzgruppe ein Ergebnis leicht unter dem Wert des Vorjahres.