Hannover„Wir werden das Jahr tatsächlich merklich über unserem Vorjahr abschließen“, sagte Frank Fiedler, Finanzvorstand der VW-Tochterunternehmens am Dienstagabend in Hannover. Gründe seien ein kräftiger Anstieg des Vertragsbestands sowie niedrigere Refinanzierungskosten. Im Reuters-Interview Anfang August hatte der Absatzfinanzierer von Europas größtem Autobauer bereits ein Ergebnis mindestens auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. „Wir sehen jetzt, dass das deutlich besser wird“, erklärte Fiedler nun.

Der Verfall des Dieselmarktes in Deutschland macht sich im Finanzierungs- und Leasinggeschäft von VW den Angaben zufolge bisher kaum bemerkbar. Laut dem Branchendienstleister DAT hielt sich der Rückgang der Diesel-Restwerte per Oktober mit 0,4 Prozent binnen Jahresfrist hierzulande in Grenzen. Die VW-Tochter bilde Vorsorge, sobald dies nötig sei, erläuterte Fiedler. „Wir adjustieren permanent. Das ist alles in dem Ergebnis verarbeitet.“ Die Höhe der Vorsorge bezifferte er nicht.