Paris

Der französische Zughersteller Alstom will sich vor der Allianz mit Siemens von Anteilen an mehreren Gemeinschaftsunternehmen mit General Electric (GE) trennen. „Es ist richtig, dass die alten Energie-Aktivitäten von Alstom keinen Platz in diesem Geschäft haben“, sagte Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge am Donnerstag vor Abgeordneten in Paris.

Der US-Konzern GE hatte 2015 für 9,7 Milliarden Euro das Energiegeschäft von Alstom übernommen. Im Zuge des Geschäfts wurden drei Joint Ventures gebildet: im Netzgeschäft, bei erneuerbaren Energien sowie für Dienstleistungen und Ausrüstungen für Atomkraftwerke.