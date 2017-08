New YorkDie New Yorker Banken- und Versicherungsaufsicht lädt die wegen eines Phantomkonten-Skandals in der Kritik stehende US-Großbank Wells Fargo vor. Grund für den Schritt ist die Enthüllung, wonach das Institut über Jahre für 800.000 Kreditnehmer teure Autoversicherungen ohne deren Wissen abschloss, wie aus dem Schreiben der Behörde hervorgeht, das Reuters am Mittwoch einsehen konnte.

Demnach verlangt die Aufsicht NYDFS von Wells Fargo die Offenlegung von Kreditverträgen sowie finanziellen Vereinbarungen mit Autohändlern und Versicherungen. Die US-Bank soll die Informationen bis zum 22. August vorlegen. Ein Wells-Fargo-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.